Nessun gol nel primo tempo di Napoli-Cagliari. L’occasione migliore per sbloccare lo 0-0 ce l’ha McTominay al 45’, ma Caprile risponde presente.

Cagliari al via col 3-5-1-1, con Palestra e Obert larghi mentre Folorunsho supporta Esposito. Cinque minuti e viene subito ammonito Zappa, che dopo essersi allungato il pallone colpisce McTominay. Non ci sono particolari occasioni in avvio, per vederne mezza bisogna aspettare il 18’ con un cross da sinistra di Spinazzola sul quale Lucca cerca l’acrobazia sul secondo palo senza toccare il pallone.

Il Napoli fa tanto possesso, il Cagliari nella prima mezz’ora resta quasi sempre nella sua metà campo. Al 30’ Prati si fa sottrarre palla da McTominay, il sinistro dello scozzese è murato da Mina. I rossoblù si fanno vedere per la prima volta al 36’: Deiola alza il pallone per Esposito, che nell’area piccola non riesce a correggere verso la porta di Meret. Un minuto dopo Obert parte in progressione sulla fascia, entra in area e al momento del cross trova l’opposizione della difesa di casa.

Esposito al 38’ ci prova da centrocampo, vedendo Meret fuori dalla porta: il suo tiro termina a lato. Un minuto dopo De Bruyne riceve da Spinazzola e manda alto col destro. Quindi al 41’ un bel cross del debuttante Palestra pesca in area Prati, il cui colpo di testa è alto. Prima del riposo Caprile blocca a terra un rasoterra di Lucca, ma il portiere del Cagliari è decisivo al 45’ quando nega l’1-0 a McTominay su un destro sul primo palo, dopo che lo scozzese era andato via a tre avversari. Si va all'intervallo dopo un minuto di recupero.

