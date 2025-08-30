Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: Pisacane pensa alla continuità rispetto alla FiorentinaAlle 20.45 i rossoblù cercano il colpaccio sul campo della squadra che ha vinto lo scorso campionato
Un risultato positivo in casa di chi nella scorsa stagione ha vinto la Serie A sarebbe il modo migliore per andare alla prima sosta per le nazionali. Per questo stasera alle 20.45 il Cagliari si presenta a Napoli con la voglia di ottenere continuità, dopo il pareggio (positivo sia per il gol al 94’ sia per la prestazione) di domenica scorsa contro la Fiorentina. E per questo Fabio Pisacane, atteso nella sua città (dove non ha mai giocato), potrebbe confermare la stessa formazione vista all’esordio in campionato.
Lo stesso undici in Napoli-Cagliari vorrebbe dire Gennaro Borrelli centravanti, supportato da Sebastiano Esposito e dall’ex Michael Folorunsho. Con un passato azzurro anche Sebastiano Luperto in difesa ed Elia Caprile in porta. Il modulo può quindi essere il 4-3-2-1, con la presenza di Matteo Prati in mezzo supportato da Michel Adopo e Alessandro Deiola. Va in panchina il nuovo acquisto Marco Palestra (maglia numero 2), preso dall’Atalanta in settimana, e nel conto degli ex va inserito anche Marko Rog, che è da tempo in partenza ma dopo che si è arenata la cessione al Fatih Karagümrük è regolarmente presente fra i convocati e sarà a disposizione di Pisacane. Negli azzurri, Antonio Conte non ha ancora Eljif Elmas e Rasmus Højlund: i due nuovi acquisti sono in arrivo nelle prossime ore.
L’arbitro di Napoli-Cagliari sarà Kevin Bonacina della sezione di Lecco. Su unionesarda.it il live della partita, su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini dal Maradona con pre e post in studio con Carlo Alberto Melis. Queste le probabili formazioni di Napoli-Cagliari, calcio d’inizio alle ore 20.45.
Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mathías Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte.
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; S. Esposito, Folorunsho; Borrelli. Allenatore: Pisacane.