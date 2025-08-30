Il Napoli resta a punteggio pieno, ma con grande fatica. L’1-0 sul Cagliari, firmato al 95’ da Anguissa, ha fatto esultare senza freni Antonio Conte, la panchina e i tifosi al Maradona, per un successo che sembrava essere sfuggito ai campioni in carica. «Queste sono le tipiche partite dove corri un grandissimo rischio di perdere, sarei stato anche contento dello 0-0», l’ammissione dell’allenatore dei campani. «Sembrava stregata la situazione, abbiamo trovato un Cagliari molto difensivo e non me lo aspettavo così. Siamo stati bravi: abbiamo perseverato e avuto pazienza, senza concedere ripartenze».

Fino al 95’ il Napoli non è riuscito a sfondare, con tanto possesso e due grandi parate di Caprile. «Abbiamo avuto diverse occasioni, sono molto contento», la felicità di Conte per la vittoria. «Dovevamo far girare palla e usare il centravanti come boa, oppure riempire l’area sui cross. Oggi l’abbiamo fatto: non siamo stati puntualissimi su tutti i cross, però sono partite dove devi avere pazienza e non farti prendere dalla frenesia. Poi bisogna finalizzare».

Chi non ha convinto è Lorenzo Lucca. «È arrivato per imparare da Lukaku, che purtroppo si è fatto male. Lui, Beukema e gli altri nuovi saranno comunque il futuro del Napoli», dice Conte. Che sul gol di Anguissa ha visto una sorta di liberazione: «Ho detto “finalmente”».

