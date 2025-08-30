SEGUI QUI LA DIRETTA DI NAPOLI-CAGLIARI

Marco Palestra debutta col Cagliari da titolare, nella trasferta di Napoli (ore 20.45). Fabio Pisacane, nella conferenza stampa di giovedì, aveva fatto intendere che il nuovo acquisto preso in prestito dall’Atalanta avrebbe potuto giocare già dal 1’ e così è. Il numero 2 è la scelta a sorpresa in formazione, l’ultima novità di un mercato che a breve vedrà il doppio innesto in difesa con Zé Pedro (Porto) e Juan Rodríguez (Peñarol) attesi per le visite mediche.

Il Cagliari dovrebbe cambiare modulo, con il 3-5-1-1. Sebastiano Esposito è l’unica punta, con Michael Folorunsho a supporto: resta fuori Gennaro Borrelli, rispetto alla partita di domenica scorsa con la Fiorentina, per avere una formazione più coperta. Conferma in mezzo al campo per il trio Adopo-Prati-Deiola, mentre – con la presenza della difesa a tre – Adam Obert può giocare largo a sinistra. Con quest’ultimo nei tre dietro, sarebbe Gabriele Zappa a fare l’esterno con Palestra sulla fascia opposta. Nel Napoli, la novità di Antonio Conte rispetto alla vittoria all’esordio col Sassuolo è rappresentata da Leonardo Spinazzola a sinistra al posto di Mathías Olivera. Indisponibile all’ultimo David Neres per un affaticamento muscolare.

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 20.45, arbitra Kevin Bonacina della sezione di Lecco. Su unionesarda.it sarà possibile seguire il live, su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini dal Maradona con pre e post partita condotto da Carlo Alberto Melis con interviste e commenti.

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

In panchina: Contini, Milinković-Savić, Buongiorno, Gilmour, Mathías Olivera, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang, Cheddira, Saco.

Allenatore: Antonio Conte.

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Obert; Folorunsho; S. Esposito.

In panchina: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kılıçsoy, Gaetano, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Borrelli, Luvumbo.

Allenatore: Fabio Pisacane.

© Riproduzione riservata