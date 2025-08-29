«La partita più importante è quella con il Cagliari: la nostra mente è totalmente su quella». Non vuole pensare né al mercato né tantomeno alla Champions League sorteggiata ieri Antonio Conte, che punta l'anticipo di Serie A di domani (ore 20.45). Nella scorsa stagione Napoli-Cagliari fu la gara che diede il titolo ai partenopei, stavolta sarà "soltanto" la seconda giornata: «Ma il campionato è molto difficile, con 7-8 squadre molto attrezzate, e ci sarà da battagliare. L'anno scorso è il passato».

Per il Napoli è l'esordio in casa, con grande entusiasmo da parte dei tifosi. «Sicuramente sarà una gioia ritrovarli a tre mesi da quel 23 maggio», ricorda Conte. «Dobbiamo avere la stessa voglia, determinazione e unità d'intenti: il connubio fra il tifoso napoletano e la propria squadra deve esserci sempre». All'esordio, il Napoli ha vinto 0-2 a Reggio Emilia col Sassuolo, coi gol di McTominay e De Bruyne. «Abbiamo cercato di prendere giocatori con un buon numero di gol in dote, poi Scott è ripartito da dove aveva lasciato. Dobbiamo continuare su questa strada».

Video di Francesca Melis

Sulla formazione per Napoli-Cagliari, Conte non vuole dare grossi indizi: «Sul portiere lo vedrete domani», per mantenere il "dualismo" fra Alex Meret e Vanja Milinković-Savić. «Ma i giocatori sanno chi scenderà in campo». Rinviato invece l'esordio di Miguel Gutiérrez, terzino sinistro spagnolo preso dal Girona con un problema alla caviglia. «Vedremo nelle due settimane di sosta che tipo di miglioramenti farà e se potrà rientrare in gruppo, con questi infortuni bisogna avere pazienza. Mentre Buongiorno è sulla via del recupero e lo vedremo prestissimo in campo».

Di mercato Conte non parla, ma è ormai certo che per i due giocatori in arrivo – Eljif Elmas e Rasmus Højlund – non saranno registrabili in tempo per il Cagliari. «Una squadra che vorrà confermare quanto di buono ha fatto contro la Fiorentina», la valutazione di Conte sui rossoblù. «Se pensiamo di vincere solo perché abbiamo lo scudetto sulla maglia sarebbe un grande errore. Dobbiamo avere la giusta determinazione per fare un’ottima prestazione e ottenere i tre punti».

© Riproduzione riservata