Napoli-Cagliari, Bonacina l’arbitro dell’anticipo di Serie A: un sardo tra gli assistentiSabato alle 20.45 i rossoblù sul campo della squadra campione in carica, per la seconda giornata
Va a Kevin Bonacina Napoli-Cagliari, anticipo della seconda giornata di Serie A. L’arbitro della sezione di Bergamo, che fa parte della Can dalla stagione 2023-2024, è il prescelto per la partita in programma sabato alle 20.45 al Maradona, che vedrà i rossoblù affrontare la squadra campione in carica. Come assistenti una particolarità: assieme a Christian Rossi, della sezione di La Spezia, anche il sardo Khaled Bahri, della sezione di Sassari. Quarto ufficiale Matteo Marcenaro, al Var Federico La Penna e Daniele Paterna.
Bonacina in stagione ha diretto Udinese-Carrarese dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia lo scorso 18 agosto. Due i precedenti con il Cagliari, tutti risalenti alla scorsa stagione: l'esordio nella vittoria per 1-0 sulla Cremonese il 24 settembre 2024, in Coppa Italia, mentre in Serie A la sconfitta per 2-0 col Torino del 24 gennaio.
Queste tutte le designazioni della seconda giornata di Serie A. Un altro sardo, Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, dopo aver diretto Milan-Cremonese sabato scorso farà Pisa-Roma.
Cremonese-Sassuolo venerdì 29 agosto ore 18.30 - Marco Guida
Lecce-Milan venerdì 29 agosto ore 20.45 - Livio Marinelli
Bologna-Como sabato 30 agosto ore 18.30 - Daniele Doveri
Parma-Atalanta sabato 30 agosto ore 18.30 - Maurizio Mariani
Napoli-Cagliari sabato 30 agosto ore 20.45 - Kevin Bonacina
Pisa-Roma sabato 30 agosto ore 20.45 - Giuseppe Collu
Genoa-Juventus domenica 31 agosto ore 18.30 - Daniele Chiffi
Torino-Fiorentina domenica 31 agosto ore 18.30 - Rosario Abisso
Inter-Udinese domenica 31 agosto ore 20.45 - Matteo Marchetti
Lazio-Verona domenica 31 agosto ore 20.45 - Valerio Crezzini