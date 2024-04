Nahitan Nández non si dà pace per il presunto fallo su Chiesa, che ha portato alla punizione poi trasformata da Vlahovic valsa il primo dei due gol della Juventus (QUI LA CRONACA DELLA PARTITA)

«Impossibile che l'abbia preso», ribadisce più volte il capitano di stasera del Cagliari. «Ora è difficile parlare, ci sono rimasto male perché dopo il fallo è arrivato il gol. Fino al 15' della ripresa stavamo controllando la partita, poi si è riaperta ed è arrivato il pareggio. Tutti possono sbagliare, ma noi ci stiamo giocando la Serie A e questi falli non ce li fischiano mai. Ci sono due-tre episodi su Luvumbo chiari e non ha mai fischiato a nostro favore».

In crescita. Per il Cagliari quello di stasera è il quarto risultato utile consecutivo (tre pareggi e una vittoria), dal rientro dopo la sosta per le nazionali. Nández è soddisfatto: «La squadra sta passando un buon momento, stasera c'è mancato qualcosa per chiudere la partita. C'è amarezza, ma andiamo a casa tranquilli di aver fatto la nostra prestazione».

© Riproduzione riservata