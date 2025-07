La presentazione della rosa e dello staff tecnico del Cagliari per la stagione 2025/26 sullo sfondo delle rovine dell’antica città romana di Tharros.

Appuntamento per martedì 5 agosto con un evento speciale che unisce la passione sportiva al patrimonio culturale dell’Isola. A condurre la serata Valentina Caruso.

L’evento si aprirà ufficialmente alle 20, con un momento dedicato ai più piccoli. È prevista, infatti, la consegna dei Kit ai giovanissimi atleti della Cagliari Football Academy, per poi proseguire alle 21 con il momento più atteso: l’arrivo sul palco dei rossoblù guidati da Mister Fabio Pisacane. Dai capitani di lungo corso e ai loro compagni ormai da tempo in squadra, fino agli ultimi arrivati per quanto riguarda calciatori, dirigenti e tecnici.

«Sarà un grande appuntamento», sottolinea il direttore generale dei rossoblù Stefano Melis. «Un momento così importante come la presentazione ufficiale della nuova stagione in una cornice dal fascino senza eguali come Tharros è qualcosa di magico, che come sardi abbiamo l’onore e il privilegio di poter vivere. Sarà bello abbracciare i nostri tifosi ancora una volta, per ricevere da loro il sostegno fondamentale verso i primi impegni ufficiali. Si tratta di una nuova tappa di un viaggio, quello insieme ai Giganti e alla Fondazione Mont’e Prama, ormai giunto alla quarta stagione e che riserva costantemente sorprese belle e di valore».

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, consigliata la prenotazione su Evenbrite.

