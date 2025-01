Yerry Mina ha più volte abituato a recuperi lampo, dopo aver accusato problemi fisici, e lo stesso potrebbe avvenire domenica alle 12.30 in Monza-Cagliari, delicatissimo scontro salvezza che chiude il girone d’andata di Serie A. Il difensore colombiano oggi si è allenato in gruppo, per la prima volta dopo la partita contro l’Inter di sabato dove era uscito all’intervallo per un fastidio al polpaccio sinistro. Lo stesso muscolo che lo aveva costretto al cambio undici giorni fa a Venezia.

Per Mina aumentando quindi le possibilità di vederlo in campo all’U-Power Stadium. Una partita dove non ci sarà Zito Luvumbo, da venti giorni fermo per la distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro l’Atalanta e oggi ancora in personalizzato.

Nell'allenamento di questo pomeriggio al Crai Sport Center, lo staff tecnico guidato da Davide Nicola ha fatto svolgere al gruppo del Cagliari lavori fisici di attivazione in avvio, a seguire esercitazioni a tema sul possesso palla ed una partita giocata su spazi ridotti. A chiudere lavori tecnici individuali. Domani rossoblù in campo di mattina.

