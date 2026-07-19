A Cabras un normale controllo del fine settimana ha rischiato di finire male. Solo la prontezza di un agente della Polizia stradale di Oristano ha evitato il peggio quando un cinquantenne gli ha lanciato contro della benzina per dargli fuoco.

L’uomo alla fine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e tentato incendio; dopo l’udienza di convalida il giudice ha disposto l’obbligo di firma.

L’articolo completo di Valeria Pinna su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital

© Riproduzione riservata