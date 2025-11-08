Yerry Mina ha ingaggiato un duello ad alta intensità con Álvaro Morata nel corso di Como-Cagliari: ha stravinto alla grande, tanto da obbligare lo spagnolo a farsi ammonire (per un fallo a palla lontana su di lui) ed essere sostituito. «Morata è un calciatore forte, io amo giocare dando tutto, mettendo dentro grande intensità, poi se c’è il fallo o se c’è il contatto fisico fa parte del gioco e chiedo scusa», le dichiarazioni a fine gara del difensore sulla battaglia personale.

La partita ha visto Mina tra i protagonisti, ma non è stato l'unico del Cagliari. «Sono felice per la squadra perché tutti abbiamo fatto una grande gara, sono contento per Caprile Mvp e per la sua convocazione in Nazionale», il commento a fine partita del colombiano.

L'assenza di Mina a ottobre si è fatta sentire, fra le partite in cui non c'era e quelle in cui è dovuto uscire anzitempo per problemi fisici. Oggi ha giganteggiato e aiutato il Cagliari a uscire con un ottimo punto: «Andiamo avanti compatti e fiduciosi, vogliosi di lavorare sempre meglio e preparare la prossima sfida».

