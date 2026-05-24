Parla dal prato del Meazza il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, a pochi minuti dalla partita contro il Milan che chiude il campionato. La permanenza in Serie A è arrivata domenica scorsa, col 2-1 al Torino valso la salvezza, così i rossoblù possono cominciare a pensare ai bilanci.

«È stato un bel percorso, quello che ci immaginavamo», la soddisfazione di Giulini. «Tanti ragazzi si sono migliorati, da chi era in Primavera come Obert che ha fatto una stagione eccezionale fino ad Adopo e Gaetano. Il percorso è andato come speravamo, con una salvezza raggiunta con difficoltà – come è normale per un club come il nostro – ma restando sopra la zona retrocessione e lanciando tanti giovani italiani. Siamo felici».

Il discorso di Giulini nel prepartita di Milan-Cagliari si sofferma molto su Fabio Pisacane. «Una persona di valore, che ho avuto il piacere di conoscere per dieci anni», l’elogio del presidente. «Sono contento di avergli consigliato di allenare quattro anni fa, già in Primavera aveva dimostrato di avere grande carisma e leadership. È riuscito a trasmettere alla prima squadra quello che aveva fatto nelle giovanili. E voglio fare i complimenti a mister Gallego, che ieri è riuscito a salvare la Primavera».

© Riproduzione riservata