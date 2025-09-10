Massimo Cellino, trentacinque anni di calcio tutti d’un fiatoDomani su L’Unione Sarda una lunga intervista del direttore Emanuele Dessì con l’ex presidente del Cagliari Calcio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Per il nuovo stadio io partirei con un investimento di un terzo rispetto a quello di cui si parla, lasciando la possibilità, in futuro, di poterlo completare». Così Massimo Cellino. In una toccata e fuga a Cagliari anche per un’intervista su Videolina, si racconta senza sconti. «Errori? Ne ho fatto tanti. Ma quello che non rifarei è andare a prendere il Brescia». Trentacinque anni raccontati tutti d’un fiato. Il Sant’Elia, il braccio di ferro con il Comune, il caso-Is Arenas, il carcere, Giulini. Ma anche Mazzone, Max Allegri, O’Neill. E i tifosi: «Avrei voluto fare di più».
Domani, su L’Unione Sarda in edicola e sulla App L’Unione Digital, una lunga intervista con l’ex presidente del Cagliari firmata dal direttore Emanuele Dessì