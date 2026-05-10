Condizioni meteo stabili sulla Sardegna, in avvio di settimana, tra sole e qualche nube alta di passaggio. Queste le previsioni per la giornata di lunedì elaborate dagli esperti di 3B Meteo. 

Nuova variabilità tra mercoledì e giovedì, con l'afflusso di correnti atlantiche a favorire dei brevi passaggi di pioggia.

Inine «tra venerdì e sabato è probabile un peggioramento più strutturato, accompagnato da un temporaneo ma deciso calo delle temperature».

(Unioneonline/A.D)

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