Giocatori dell’Olbia di nuovo sul piede di guerra. Questa mattina la squadra, che domenica affronterà il pari punti (12) Budoni in trasferta per la 9ª giornata di Serie D, non si è allenata: la ragione sarebbe legata al mancato pagamento degli stipendi arretrati, promesso entro la giornata di ieri.

Intanto sul fronte societario, tramite l’avvocato Ivan Demuro che ha seguito passo passo la trattativa per la cessione delle quote di Swiss Pro, arrivano alcune precisazioni in merito all’accordo raggiunto con Giuseppe Pistilli, preferito al fotofinish a Roberto Sulas.

«Per mancanza di indicazioni sulle modalità di pagamento del prezzo e sulle garanzie da prestare e in assenza di qualsiasi esclusiva nelle trattative a favore del sig. Roberto Sulas», riporta la nota ufficiale, «la Swiss Pro ha valutato positivamente, anche per le tempistiche proposte, una delle altre offerte che sono pervenute e ha provveduto alla cessione della partecipazione dell’Olbia Calcio al sig. Giuseppe Pistilli».

Per perfezionare il passaggio del 70 per cento dell’Olbia Calcio all’imprenditore laziale mancherebbero giusto alcuni adempimenti formali, come l’iscrizione nel registro delle imprese e l’approvazione da parte dei vecchi amministratori degli ultimi due bilanci, relativi alle stagioni 2023/24 e 2024/25.

Infine, stamattina è stata ufficializzata la risoluzione consensuale del contratto con Nicolò Maspero, firmata ieri da Guido Surace in veste di amministratore delegato di Swiss Pro e Olbia Calcio, ed è stato comunicato che la consueta conferenza stampa pre gara con l’allenatore Giancarlo Favarin non si terrà.

