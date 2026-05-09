“Tifo Cagliari e boh” anche in Lis: emozione all’Unipol Domus prima del match contro l’UdineseL’inno rossoblù interpretato in lingua dei segni dal coro “Manos Blancas” e trasmessa sul maxischermo
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Un'iniziativa speciale dedicata ai temi dell'inclusione e dell'accessibilità.
Nel pre-gara di Cagliari-Udinese, l'inno rossoblù “Tifo Cagliari e boh” - tradizionalmente cantato per accompagnare l'ingresso della squadra sul terreno di gioco - è stato tradotto live in campo in Lis (lingua dei segni italiana) dal coro 'Manos Blancas', interamente composto da persone sorde.
La performance è stata trasmessa nel maxischermo dello stadio. «L'iniziativa - spiega il Cagliari calcio - rappresenta un primo momento simbolico che il club intende sviluppare ulteriormente anche in futuro con l'obiettivo di rendere l'esperienza allo stadio per tutti i suoi tifosi sempre più accessibile e partecipativa».
(Unioneonline)