Parte della seduta in gruppo quest’oggi per Leonardo Pavoletti. Il capitano del Cagliari è fermo da quattro mesi, dopo un intervento di pulizia del ginocchio sinistro effettuato alla fine di maggio (appena dopo l’aritmetica salvezza della scorsa stagione). Ora punta il rientro in campo, con un aumento dei carichi e la possibilità di essere a disposizione di Fabio Pisacane per la prima volta in questo campionato.

A Lecce, nell'anticipo di venerdì alle 20.45, saranno sicuramente assenti il portiere Boris Radunović e l’attaccante Zito Luvumbo (entrambi infortunati) che anche oggi hanno svolto un allenamento personalizzato. Per il resto del gruppo del Cagliari seduta al Crai Sport Center iniziata in palestra con dei lavori sulla forza. In campo spazio alla tattica: giochi di posizione, sviluppi e una gara a tema. Ultima parte dell’allenamento dedicata ad una partitella giocata su spazi ridotti.

Domani seduta mattutina, quindi alle 16 la conferenza stampa di Pisacane. Aperta intanto dalle 16 di oggi la vendita dei biglietti per Cagliari-Frosinone, match dei sedicesimi di Coppa Italia in programma martedì prossimo alle 17: come prezzi 5 euro nelle curve, 10 euro in Distinti e Settore Ospiti, 15 euro in Tribuna Blu e 20 euro in Tribuna Rossa, ai quali vanno aggiunti 2 euro di prevendita. Gli Under-12 pagano 1 euro in tutti i settori, la prima fase è dedicata ai possessori della membership Islanders mentre dalle 17 di domani vendita libera.

