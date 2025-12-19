«Domenica partecipa anche tu alla sciarpata! Dai!».

È l’invito rivolto dal Cagliari Calcio a tutti i tifosi rossoblù che siederanno sugli spalti della Unipol Domus in occasione del lunch match della sedicesima giornata di Serie A, in programma alle 12.30.

Un modo per caricare al meglio i ragazzi di mister Pisacane in vista dell’importante scontro contro i toscani che mette in palio tre punti pesanti in chiave salvezza.  

«All’ingresso in campo delle squadre – scrive il club sui propri profili social -tira su la sciarpa e porta in alto i nostri colori!».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata