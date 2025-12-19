Cagliari-Pisa, sciarpata a inizio partita: «In alto i nostri colori»L’invito ai tifosi del club rossoblù in vista del match di domenica alla Domus
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Domenica partecipa anche tu alla sciarpata! Dai!».
È l’invito rivolto dal Cagliari Calcio a tutti i tifosi rossoblù che siederanno sugli spalti della Unipol Domus in occasione del lunch match della sedicesima giornata di Serie A, in programma alle 12.30.
Un modo per caricare al meglio i ragazzi di mister Pisacane in vista dell’importante scontro contro i toscani che mette in palio tre punti pesanti in chiave salvezza.
«All’ingresso in campo delle squadre – scrive il club sui propri profili social -tira su la sciarpa e porta in alto i nostri colori!».
(Unioneonline)