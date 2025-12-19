La Torres riceve la vice capolista Arezzo, Greco: «Belle sensazioni»I tifosi spingono la squadra, giganteschi striscioni nei punti strategici della città
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sulla carta non ci sarebbe storia sabato pomeriggio al "Vanni Sanna" (ore 14.30) perché la Torres è ultima e affronta la vice capolista che ha il quadruplo dei punti e delle reti segnate. Eppure mai come questa volta la squadra ha dietro la città. I gruppi organizzati dei tifosi hanno appeso giganteschi striscioni nei punti strategici di Sassari. "Tutti all'Acquedotto" (il vecchio nome dello stadio) e "Sassari non voltarti, la Torres deve salvarsi!".
Lo stesso tecnico Alfonso Greco ha apprezzato il gesto e dichiarato: "Ho visto lo striscione e ho avuto una sensazione bella, di energia, tanta roba. E' un segnale importante che ci stanno dando i tifosi e speriamo di ripagarli con le prestazioni e i risultati".
La differenza di classifica non viene presa in considerazione: "Dobbiamo sfruttare l'energia dei tifosi e la rabbia per i risultati non ottenuti dopo belle prestazioni. Siamo consapevoli che di fronte c'è una squadra costruita per arrivare fino in fondo al campionato, dobbiamo tutti essere predisposti a fare la fase difensiva e offensiva".