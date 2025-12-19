Sulla carta non ci sarebbe storia sabato pomeriggio al "Vanni Sanna" (ore 14.30) perché la Torres è ultima e affronta la vice capolista che ha il quadruplo dei punti e delle reti segnate. Eppure mai come questa volta la squadra ha dietro la città. I gruppi organizzati dei tifosi hanno appeso giganteschi striscioni nei punti strategici di Sassari. "Tutti all'Acquedotto" (il vecchio nome dello stadio) e "Sassari non voltarti, la Torres deve salvarsi!".

Lo stesso tecnico Alfonso Greco ha apprezzato il gesto e dichiarato: "Ho visto lo striscione e ho avuto una sensazione bella, di energia, tanta roba. E' un segnale importante che ci stanno dando i tifosi e speriamo di ripagarli con le prestazioni e i risultati".

La differenza di classifica non viene presa in considerazione: "Dobbiamo sfruttare l'energia dei tifosi e la rabbia per i risultati non ottenuti dopo belle prestazioni. Siamo consapevoli che di fronte c'è una squadra costruita per arrivare fino in fondo al campionato, dobbiamo tutti essere predisposti a fare la fase difensiva e offensiva".

