Fra le note liete della grande serata del Cagliari a Lecce c'è anche Matteo Prati, che ha dato una mano in mezzo al campo per portare i rossoblù alla seconda vittoria consecutiva. «Questa è una squadra che può ancora migliorare tanto, siamo solo all'inizio e c'è molto da fare», dichiara il centrocampista nel post partita. «Sicuramente essere terzi fa piacere, siamo un gruppo forte che può crescere ancora: da domani penseremo subito alla prossima partita». Nello specifico il Frosinone in Coppa Italia, martedì alle 17: «Vogliamo passare il turno, cercheremo di farlo».

Il Cagliari ha iniziato in svantaggio, col gol di Tiago Gabriel al 5', ma non si è mai disunito. «Nei primi 10-15 minuti ci abbiamo messo un po' a capire come andarli a prendere, poi abbiamo preso in mano la partita e creato tante occasioni», le parole di Prati sulla partita. E per il centrocampista c'è tanto di Pisacane in questo successo: «In ogni partita sappiamo cosa fare e cosa ci aspetta: c'è tantissimo lavoro dietro. Ci ha dato tanto entusiasmo da quando è arrivato, ha tanti princìpi e cura tantissimo i dettagli». I gol li ha fatti Belotti: «Dal primo giorno che è arrivato sta dando tanto a livello di atteggiamento e mentalità, è un leader e lo seguiamo».

A livello tattico, Prati magari non si fa vedere molto ma cerca di fare anche tanto lavoro sporco. «Il mister mi chiede di lavorare in entrambe le fasi, sia per verticalizzare sia per sporcare quanti più palloni possibili. Cerco di dare il massimo».

