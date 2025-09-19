Ha fatto su e giù sulla fascia senza sosta per novanta minuti più recupero, con un assist e costringendo l'allenatore avversario a sostituire all'intervallo il suo diretto marcatore perché più volte lasciato sul posto. Partita superlativa a Lecce da parte di Marco Palestra, la sua terza con la maglia del Cagliari: dopo le buone indicazioni all'esordio a Napoli e il più che positivo subentro sabato scorso col Parma, il laterale arrivato in prestito dall'Atalanta si è ripetuto. «Sicuramente siamo partiti bene, ma è solo l'inizio», afferma. «Non è che non me l'aspettavo, ma sentivo che posso dare una mano qua».

L'avvio di Palestra è ottimo, ma anche quello del Cagliari che passerà la notte al terzo posto in classifica dietro Napoli e Juventus. «Stiamo giocando bene, abbiamo fatto oggi una grande partita e possiamo fare ancora meglio, perché questa squadra si allena sempre al massimo e ha un atteggiamento incredibile. Ci prendiamo tutto quello che abbiamo avuto e abbiamo appena cominciato».

A decidere Lecce-Cagliari ci ha pensato Andrea Belotti con una doppietta, il primo gol proprio su assist di Palestra. Che esalta il Gallo: «Conta tantissimo uno come lui, soprattutto per me che ho appena cominciato», dice col compagno accanto. «Lui e altri, come Deiola, ci danno tanti consigli e non ci fanno mai abbassare il livello di attenzione: siamo contenti per avere lui e tanti altri giocatori».

