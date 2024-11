Dopo due sconfitte consecutive il Cagliari cerca un nuovo cambio di passo di lunedì sera in trasferta, come nel giorno della prima vittoria in questa Serie A a Parma. Alle 20.45 si gioca Lazio-Cagliari, ultimo posticipo dell’undicesima giornata. Davide Nicola ha – ed è una rarità in stagione – la squadra al completo: ventisei convocati col recupero di Jakub Jankto e Kingstone Mutandwa. Questi due andranno però in panchina, con il modulo che sarà 4-2-3-1 e che riparte dal rientro di Antoine Makoumbou, scontata la squalifica per la più che ingenua espulsione di Udine.

Accanto al congolese, Michel Adopo dovrebbe essere preferito sia ad Alessandro Deiola sia a Răzvan Marin, con quest’ultimo che col Bologna aveva composto una mediana più qualitativa con Matteo Prati: esperimento che non ha funzionato. Il ballottaggio è sulla trequarti, con Gianluca Gaetano favorito rispetto a Nicolas Viola (nel turno infrasettimanale avevano giocato entrambi, con l’ex Napoli spostato a sinistra). Proprio sull’out mancino dovrebbe andare Tommaso Augello, anziché Zito Luvumbo comunque opzione da usare a gara in corso. Davanti scontato Roberto Piccoli.

Certo anche un altro ritorno, quello di Yerry Mina che ha riposato martedì scorso: sarà lui a far coppia con Sebastiano Luperto in difesa, al posto di José Luis Palomino. Nei biancocelesti – che possono salire al terzo posto – manca Nuno Tavares squalificato, sarà sostituito da Luca Pellegrini che è uno dei due ex assieme a Matías Vecino (pure lui probabile titolare). Arbitra Giovanni Ayroldi, calcio d’inizio alle 20.45. Su unionesarda.it sarà possibile seguire il live, su Radiolina la radiocronaca integrale di Lele Casini in diretta dall'Olimpico con a seguire il post partita condotto da Luca Neri con tutti i commenti. Queste le probabili formazioni di Lazio-Cagliari.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marušić, Romagnoli, Gila, Luca Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Zaccagni, Dia, Noslin; Castellanos. Allenatore Baroni.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Augello; Piccoli. Allenatore Nicola.

