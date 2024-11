Testa alta all’Olimpico. «Andiamo a giocare una partita importante in una cornice molto motivante contro una squadra di qualità assoluta. Sappiamo che dovremo fare una grande partita sia a livello tecnico che emotivo. E siamo pronti a farla». Davide Nicola lancia così la sfida alla Lazio dalla sala stampa del “Crai Sport Center” di Assemini, dove il Cagliari ha appena concluso l’allenamento di rifinitura. «Dobbiamo cercare di stare molto attenti nel difendere e limitarli il più possibile, allo stesso tempo dovrebbe cercare di fare il nostro gioco, come sempre abbiamo fatto sinora, del resto. Dovremo essere bravi, insomma, a trovare il giusto equilibrio tra le due fasi».

Sei giorni di lavoro danno respiro dopo il tour de force. «Ci hanno permesso di curare i dettagli ulteriormente. Anche se a me», ammette l’allenatore rossoblù, «piace giocare ogni tre giorni perché sei sempre impegnato nell’obiettivo finale, ossia la sfida».

Nicola chiede più attenzione e determinazione ai suoi giocatori, non solo sotto porta. «In generale, dobbiamo concretizzare di più le occasioni create. Ma questo vale per tutte le squadre, non solo per noi». E ancora: «Quando recuperiamo la palla, dobbiamo essere frenetici. Capita a volte che ci mettiamo in difficoltà da soli». Nicola tiene poi a precisare: «Il campionato è già delineato, sono nove le squadre che dovranno lottare per la salvezza».

