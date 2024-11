Non solo Kingstone Mutandwa, c’è anche Jakub Jankto nei convocati del Cagliari per la partita di domani (ore 20.45) all’Olimpico in casa della Lazio. Un doppio rientro per Davide Nicola, che è riuscito così a ritrovare sia l’attaccante zambiano, fuori col Bologna per un fastidio ai flessori della coscia destra, sia il centrocampista ancora fermo a zero presenze stagionali per diversi problemi fisici.

Con Antoine Makoumbou che ha scontato la squalifica per l’espulsione di Udine il Cagliari è al completo, una rarità in questa prima parte di stagione: sono ventisei i giocatori a disposizione per il posticipo che chiuderà l’undicesima giornata di Serie A. Ecco la lista completa dei convocati.

Portieri: Giuseppe Ciocci, Simone Scuffet, Alen Sherri;

Difensori: Tommaso Augello, Paulo Azzi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, José Luis Palomino, Mateusz Wieteska, Gabriele Zappa, Nadir Zortea;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Jakub Jankto, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola;

Attaccanti: Gianluca Lapadula, Zito Luvumbo, Kingstone Mutandwa, Leonardo Pavoletti, Roberto Piccoli.

