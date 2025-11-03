Lunedì sera in campo per il Cagliari, che dopo un ottobre senza vittorie cerca di rilanciarsi sul campo della Lazio. Una trasferta non certo agevole per i rossoblù, ma dove Fabio Pisacane e i suoi potranno avere un'opportunità di riscatto a quattro giorni dalla scialba prestazione col Sassuolo. La sconfitta del turno infrasettimanale ha lasciato qualche strascico e per questo sono attesi cambi, a cominciare dal ritorno di Sebastiano Luperto e Yerry Mina. Il primo è stato escluso per scelta tecnica nelle ultime due, visto un rendimento che il tecnico ha definito non all'altezza, il secondo era infortunato contro Verona e Sassuolo. Come ha detto ieri Pisacane in conferenza stampa, dovessero giocare loro due sarà difesa a quattro.

Occhio poi a Zito Luvumbo, in gol nella scorsa stagione all'Olimpico (in un Lazio-Cagliari contrassegnato da decisioni arbitrali discutibili). Potrebbe esserci lui a sinistra nel 4-2-3-1, mettendo Sebastiano Esposito (che si è sbloccato giovedì dopo nove mesi di digiuno) centravanti al posto di Gennaro Borrelli. Conferma per Michael Folorunsho e Michel Adopo, chiamati a dare un'immediata reazione dopo essere stati fra i meno brillanti nell'infrasettimanale. Fra i tanti indisponibili Alessandro Deiola, lo squalificato Adam Obert e Giuseppe Ciocci, con quest'ultimo rimpiazzato dal rientrante Boris Radunović.

Queste le probabili formazioni di Lazio-Cagliari: calcio d'inizio alle ore 20.45 per chiudere la decima giornata, arbitra Juan Luca Sacchi. Su unionesarda.it il live del posticipo, su Radiolina pre e post partita con la radiocronaca di Lele Casini dall'Olimpico.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Luca Pellegrini; Bašić, Cataldi, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Adopo, Prati; Palestra, Folorunsho, Luvumbo; S. Esposito. Allenatore: Pisacane.

