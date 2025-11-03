Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: verso il rilancio di Luperto e MinaAlle 20.45 all'Olimpico si chiude la decima giornata di campionato
Lunedì sera in campo per il Cagliari, che dopo un ottobre senza vittorie cerca di rilanciarsi sul campo della Lazio. Una trasferta non certo agevole per i rossoblù, ma dove Fabio Pisacane e i suoi potranno avere un'opportunità di riscatto a quattro giorni dalla scialba prestazione col Sassuolo. La sconfitta del turno infrasettimanale ha lasciato qualche strascico e per questo sono attesi cambi, a cominciare dal ritorno di Sebastiano Luperto e Yerry Mina. Il primo è stato escluso per scelta tecnica nelle ultime due, visto un rendimento che il tecnico ha definito non all'altezza, il secondo era infortunato contro Verona e Sassuolo. Come ha detto ieri Pisacane in conferenza stampa, dovessero giocare loro due sarà difesa a quattro.
Occhio poi a Zito Luvumbo, in gol nella scorsa stagione all'Olimpico (in un Lazio-Cagliari contrassegnato da decisioni arbitrali discutibili). Potrebbe esserci lui a sinistra nel 4-2-3-1, mettendo Sebastiano Esposito (che si è sbloccato giovedì dopo nove mesi di digiuno) centravanti al posto di Gennaro Borrelli. Conferma per Michael Folorunsho e Michel Adopo, chiamati a dare un'immediata reazione dopo essere stati fra i meno brillanti nell'infrasettimanale. Fra i tanti indisponibili Alessandro Deiola, lo squalificato Adam Obert e Giuseppe Ciocci, con quest'ultimo rimpiazzato dal rientrante Boris Radunović.
Queste le probabili formazioni di Lazio-Cagliari: calcio d'inizio alle ore 20.45 per chiudere la decima giornata, arbitra Juan Luca Sacchi. Su unionesarda.it il live del posticipo, su Radiolina pre e post partita con la radiocronaca di Lele Casini dall'Olimpico.
Lazio (4-3-3): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Luca Pellegrini; Bašić, Cataldi, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Adopo, Prati; Palestra, Folorunsho, Luvumbo; S. Esposito. Allenatore: Pisacane.