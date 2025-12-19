Supercoppa, Inter ko 4-3 ai rigori: Bologna in finale col NapoliThuram illude, Orsolini dal dischetto fa 1-1. Nei penalty tanti errori, ma Immobile non sbaglia e fa passare il turno agli emiliani
Il Bologna è in finale della Supercoppa italiana, dove affronterà il Napoli. Nella semifinale giocata a Riad ha battuto 4-3 l'Inter ai rigori (1-1 dopo i 90 minuti regolamentari).
Thuram illude i nerazzurri andando in rete dopo soli 2 minuti, ma al 35’ arriva il pari emiliano siglato da Orsolini su rigore, assegnato da Chiffi per un tocco di mano in area di Bisseck.
A decidere sono i penalty, che terminano 4-3 per i rossoblù: sbagliano Bastoni, Moro, Barella, Miranda, Bonny, mentre l’ultima palla decisiva sul dischetto è di Immobile, che invece non fallisce e regala al Bologna la finale.
(Unioneonline)