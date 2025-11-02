Trasferta a Roma per il Cagliari, che domani alle 20.45 affronterà la Lazio nel posticipo della decima giornata di Serie A. Sono 23 i convocati di Fabio Pisacane: prima chiamata stagionale per Boris Radunović, col secondo portiere che si era infortunato a luglio in amichevole col Galatasaray. Gli “fa posto” Giuseppe Ciocci, che invece si è fermato per una distorsione alla caviglia come rivelato dal tecnico in conferenza stampa.

Gli assenti - oltre Ciocci - sono Andrea Belotti, Alessandro Deiola, Joseph Liteta, lo squalificato Adam Obert, Nicola Pintus e Marko Rog. Una lunghissima lista di indisponibili, che ha continuato ad aumentare durante questa settimana e che sta creando non pochi problemi ai rossoblù.

Questi i 23 convocati di Pisacane per Lazio-Cagliari.

Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović, Vincenzo Sarno;

Difensori: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Marco Palestra, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho, Luca Mazzitelli, Matteo Prati;

Attaccanti: Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti.

