Lazio-Cagliari, Sacchi l’arbitro per il posticipo della decima giornataAll'Olimpico si gioca lunedì alle 20.45: buoni precedenti coi rossoblù per il fischietto di Macerata
Niente stop per la Serie A, che domani riprende con la decima giornata dopo aver concluso ieri il turno infrasettimanale. A completare il programma sarà Lazio-Cagliari, lunedì alle 20.45: l'arbitro designato è Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata. Assistenti Luca Mondin (sezione Treviso) e Giacomo Monaco (Termoli), quarto ufficiale Simone Galipò (Firenze). Al Var Daniele Paterna (Teramo) con assistente Aleandro Di Paolo (Avezzano).
Sacchi in questa stagione ha diretto soltanto in Serie B: 4 partite, l'ultima martedì Palermo-Monza 0-3. Col Cagliari buoni precedenti: 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'esordio è un 4-0 al Crotone del 7 settembre 2015, nella prima giornata di Serie B, e alla stessa stagione si riferisce anche l'unico ko il 14 marzo 2016 (0-2 col Perugia). In Serie A, dove torna a sei mesi dall'ultima sempre con la Lazio (2-2 col Parma il 28 aprile), ha diretto un 3-2 al Bologna del 30 ottobre 2019, un 1-1 sempre coi felsinei al Dall'Ara dell'1 luglio 2020 e il 4-1 al Lecce della scorsa stagione (19 gennaio).
Queste tutte le designazioni per la decima giornata di Serie A.
Udinese-Atalanta sabato 1 novembre ore 15 - Michael Fabbri
Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18 - Luca Zufferli
Cremonese-Juventus sabato 1 novembre ore 20.45 - Daniele Chiffi
Verona-Inter domenica 2 novembre ore 12.30 - Daniele Doveri
Fiorentina-Lecce domenica 2 novembre ore 15 - Antonio Rapuano
Torino-Pisa domenica 2 novembre ore 15 - Alberto Ruben Arena
Parma-Bologna domenica 2 novembre ore 18 - Kevin Bonacina
Milan-Roma domenica 2 novembre ore 20.45 - Marco Guida
Sassuolo-Genoa lunedì 3 novembre ore 18.30 - Ermanno Feliciani
Lazio-Cagliari lunedì 3 novembre ore 20.45 - Juan Luca Sacchi