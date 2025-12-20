«Offese a Oriali durante Napoli-Milan»: 10mila euro di multa a Max AllegriLa decisione del giudice sportivo dopo la relazione degli ispettori federali su quanto a caduto nella sfida di Supercoppa
Una multa da 10.000 euro: e' quanto ha deciso il Giudice sportivo della Serie A nei confronti di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, a seguito della semifinale di Supercoppa persa col Napoli.
Allegri, secondo la denuncia del club partenopeo, aveva offeso Lele Oriali, collaboratore di Conte.
Per il giudice, Gerardo Mastrandrea, il tecnico rossonero - da quanto rilevato dagli ispettori della procura federale - «ha assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive».
(Unioneonline)