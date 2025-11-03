Cambia assetto Fabio Pisacane per Lazio-Cagliari, dopo il primo periodo di difficoltà della sua gestione. Stasera alle 20.45 all’Olimpico, per chiudere la decima giornata di Serie A, il tecnico napoletano torna alla difesa a quattro - o almeno così ha detto ieri in conferenza stampa - con il rientro di Sebastiano Luperto (escluso nelle ultime due) e Yerry Mina (reduce da un infortunio e da un mese con tanti problemi fisici). Con loro Gabriele Zappa, capitano di serata, e Marco Palestra: uno di loro dovrebbe giocare a sinistra, visto che non c'è Riyad Idrissi.

Tanti gli assenti nei rossoblù, che ai tanti infortunati hanno visto aggiungersi la squalifica di Adam Obert. Davanti confermato Gennaro Borrelli assieme a Sebastiano Esposito, con Michael Folorunsho che può fare o l'interno sinistro o (in caso di 3-4-1-2) il laterale a tutta fascia. Questo perché c'è anche Gianluca Gaetano, alla ricerca di continuità dopo un inizio di stagione complesso.

Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari: l’arbitro è Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata. Su unionesarda.it il live del posticipo, su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini dall’Olimpico con pre e post partita.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marušić; Bašić, Cataldi, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni.

In panchina: Mandas, Furlanetto, Luca Pellegrini, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Hysaj, Provstgaard.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Zappa; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Borrelli, S. Esposito.

In panchina: Radunović, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kılıçsoy, Juan Rodríguez, Felici, Di Pardo, Cavuoti, Pavoletti, Zé Pedro, Luvumbo.

Allenatore: Fabio Pisacane.

