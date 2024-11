La Lazio batte 2-1 il Cagliari fra le polemiche ed è terza in classifica a -3 dal Napoli. «Devo fare i complimenti alla squadra oggi», dice Marco Baroni sulla partita. «Non siamo stati puliti ma è venuta fuori la dedizione, la voglia e la capacità di soffrire nelle difficoltà: questo è importante ed è uno degli aspetti che contano quando si giocano così tante partite ravvicinate. Siamo ambiziosi: è chiaro che questa classifica ci fa piacere, ma sarebbe un errore guardarla. Siamo costruiti per fare un campionato importante e contenti perché la squadra sta crescendo».

Baroni non vuole dare un obiettivo ai suoi: «Vogliamo essere protagonisti in tutte le competizioni, secondo me ci sono giocatori all’altezza della situazione. Mi hanno fatto capire che ci sono margini, rinnovare è la sfida più bella e l’obiettivo più importante». Con alcuni giocatori ancora non al 100%: «Li stiamo facendo crescere, c’è chi non è proprio nel ruolo che ha sempre fatto ma ci sta lavorando. Mi riferisco per esempio a Noslin e Tchaouna. È un gruppo che dal primo giorno sta facendo grandi cose e rinnovo i complimenti».

