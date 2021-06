Alfonso Greco lascia il Lanusei dopo un solo anno. Una decisione inattesa, ufficializzata all'indomani dell'ultima giornata di Serie D. La società comunica che il tecnico, a seguito dei contatti avvenuti in giornata con i vertici societari, non fa più parte del progetto tecnico della formazione ogliastrina per la prossima stagione.

Si chiude dopo appena dodici mesi l'esperienza in panchina dell'ex centrocampista del Cagliari (in rossoblù dal 1989 al 1992), che aveva sostituito Aldo Gardini la scorsa estate. Ha concluso la Serie D al settimo posto con 47 punti, -6 dalla zona playoff, portando il Lanusei a una salvezza tranquilla e risultando la migliore formazione sarda assieme al Muravera, conquistando ottimi risultati e svoltando poco prima di Natale con una serie positiva che ha portato il club dalla zona bassa a metà classifica.

Ieri, al termine della partita persa 2-4 contro il Nola (risultato comunque ininfluente per i biancorossoverdi, che non avevano più obiettivi reali), Greco ha lasciato lo "Sturrusè" di Arzana (stadio dove il Lanusei ha giocato le sue ultime tre partite in casa, complici i lavori al "Lixius") pochi minuti dopo il triplice fischio, senza fermarsi a salutare i tifosi come invece hanno fatto i giocatori. Negli ultimi giorni è venuta meno la fiducia fra le parti, cosa che ha portato alla separazione dopo un solo anno.

Il Lanusei, nel suo saluto, ha ringraziato Greco per la stagione positiva augurandogli il meglio per il futuro. Ora dovrà essere trovato il nuovo allenatore, in vista del prossimo campionato che sarà il settimo consecutivo in Serie D per gli ogliastrini.

