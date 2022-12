«Una vittoria importantissima» ha ammesso il tecnico Alfonso Greco nel dopo gara. Il successo in trasferta per 1-0 sulla Carrarese è arrivato al momento giusto: dopo quattro giornate senza vittorie e in un turno dove gli scontri diretti potevano creare guai alla Torres in classifica.

Invece i rossoblù si sono di nuovo portati a +5 dalla zona playout. Hanno ridotto pure il distacco dai playoff da 8 a 5 lunghezze, ma per il momento meglio concentrarsi sull'obiettivo principale: restare in serie C senza passare per gli spareggi.

Altre volte la squadra sassarese ha giocato meglio e rischiato meno, ma raccolto nulla o al massimo un punto. Questa volta il portiere Salvato ha fatto gli straordinari soprattutto negli ultimi dieci minuti del match, quelli che in altri tempi hanno portato clamorose beffe.

L'altra novità è il rigore segnato da Scappini. Il primo della stagione dopo i due falliti: il primo da Suciu contro il San Donato Tavarnelle (sconfitta per 2-1) e il secondo da Scappini nel derby con l'Olbia (pareggio per 1-1). Tra i particolari da mettere a punto c'era anche questo. La Torres ha ora il suo rigorista.

