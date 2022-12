Vittoria tanto sofferta e inattesa quanto preziosa dei rossoblù che espugnano il campo della Carrarese per 1-0. Decisivi il gol su rigore di Scappini nel primo tempo e le prodezze del portiere Salvato che evita reti fatte in almeno tre occasioni. Una volta tanto anche la fortuna dà una mano alla Torres: il rigore nel secondo tempo di Energe (62') finisce sul palo e anche l'incornata di Capello è respinta dal palo una decina di minuti dopo.

I rossoblù hanno rischiato già nel primo tempo. Alla mezzora clamorosa doppia occasione per i padroni di casa con Della Latta che di testa serve Giannetti, la punta entra in area tenta di sbilanciare Antonelli che invece chiude bene, quindi Salvato coi piedi serve fuori area Lora che scivola e sbaglia il rinvio, con la traiettoria che diventa uno spiovente sul quale interviene coi pugni il portiere per evitare l'autogol.

Al 38' Campana va via in ara e Cicconi lo atterra. Trasforma Scappini con siluro verso l'incrocio destro.

Nella ripresa Carrarese aggressiva e match che diventa un assedio nell'ultima mezzora, dopo un paio di occasioni per Liviero. Il terzino Heinz provoca il rigore al 62' ma Energe lo tira sul palo. Nell'arroventato finale Salvato è miracoloso due volte su della Latta euna su Bozhanay togliendo in spaccata una palla che stava per entrare.

