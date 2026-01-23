Tra le "finali" che portano alla salvezza, quella di domani contro il Bra è tra quelle dal peso specifico maggiore. Si gioca col conforto del fattore campo (stadio "Vanni Sanna" ore 14.30) e solo la vittoria può dare alla Torres il saldo positivo negli scontri diretti, dato che all'andata è finita 1-1.

Attualmente il Bra è a +4 dai rossoblù e negli ultimi due mesi ha vinto tre volte. Il tecnico della squadra sassarese Alfonso Greco presenta così il match: "Affrontiamo una squadra che ha il morale alto visti gli ultimi risultati, ha trovato il suo assetto, superfluo dire che è una partita importantissima".

Tenuto conto che il neo acquisto Zanandrea non è ancora pronto e che il prossimo acquisto sarà a Sassari solo martedì (Matteo Baldi dalla Juve Stabia?) la difesa sarà ancora con gli uomini contati. Il mister rossoblù aggiunge: "Ho qualche dubbio in alcuni ruoli, ma siamo pronti e vogliamo vincere per fare brillare i pareggi ottenuti".

