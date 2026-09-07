È ormai un titolare fisso di questo Cagliari Juan Rodríguez, tre presenze su tre dal 1’. Ma oggi contro il Lecce non ha giocato fino all’ultimo: «Ma sto bene, ero un po’ stanco e ho preferito far entrare un compagno anziché rischiare di sbagliare qualche giocata», ci tiene a chiarire in conferenza stampa nel post partita, dopo la sostituzione al 66’ con Raphael Kofler.

Sulla partita, Rodríguez fa questa analisi: «Credo che l’abbiamo fatta bene e che meritiamo questa vittoria, si è visto mantenendo la porta inviolata». In attesa di Mina, ha come partner Deiola: «Mi sto trovando bene con lui. Personalmente ho più esperienza rispetto all’anno scorso e ritengo di stare meglio».

Rodríguez giovedì scorso è stato capitano del Cagliari contro il Verona, in Coppa Italia. «Ringrazio la società, è bello sapere che mi ritengono un leader e voglio continuare così». Quella gara non è andata bene, oggi invece molto meglio: «Dovevamo ritrovare la fiducia che avevamo preso contro il Parma alla prima giornata. È stato difficile tornare a stare bene, però bisognava dimostrarlo oggi e in partita. Ho pensato per due giorni alla giocata nel finale contro il Verona, i miei compagni mi hanno detto che dovevo dimenticarmela e pensare al Lecce».

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