Il Lecce ha avuto una partita difficile a Cagliari, ma nel finale ha sfiorato il pari. «C’era qualcosa che non andava stasera», ammette l’allenatore Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta per 1-0 dell’Unipol Domus. «Il Cagliari ci ha sovrastato, è stato superiore da tanti punti di vista. Al di là dell’ultimo episodio, il contrasto su N’Dri sul quale ci sarebbe tanto da dire, ha meritato. Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico: troppi errori e concesso troppo agli avversari».

Di Francesco non è per niente contento dell’approccio: «Ma non solo oggi, siamo stati pigri in tutte le prime tre giornate. Dobbiamo avere subito la capacità di far capire ai ragazzi che, senza attributi, certi campionati diventano difficili. Bisogna migliorare sull’atteggiamento di squadra, ma dirlo non basta: l’unica soluzione è l’allenamento».

Nella corsa salvezza, per Di Francesco servirà qualcosa di più: «Oggi il calcio sta cambiando, con le nuove regole devi avere più agonismo all’interno di una gara. Il Cagliari ha messo grande furore, noi lo siamo stati poco. Se i ragazzi non l’hanno capito glielo farò capire bene io in settimana».

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