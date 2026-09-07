Dopo due sconfitte consecutive, il Cagliari si è rilanciato immediatamente battendo 1-0 il Lecce in uno scontro salvezza. Per Fabio Pisacane, la vittoria dà questo: «Contava riscattarci, perché la serata di Coppa Italia aveva ferito tutto il gruppo e abbiamo dormito poco», sottolinea. «Ringraziamo la gente, che dopo una sconfitta del genere ci ha accompagnati in maniera molto morbida permettendoci di arrivare a questa partita al meglio. La vittoria la dedichiamo a loro e speriamo che diventi un’abitudine quello che abbiamo fatto stasera».

Pisacane è però molto preoccupato per l’infortunio di Mattia Felici «È la nota stonata, ci auguriamo che non sia quello che il ragazzo riferisce. Pensiamo stasera a goderci i tre punti, da domani vediamo. Maldini era solo stanco». Tornando sulla partita, il tecnico non dimentica «l’equilibrio, perché a quello che faccio credo fortemente. I calciatori hanno delle qualità, però la storia di questo club ci impone di mettere l’anima in fase di non possesso. Vado a casa soddisfatto, perché i ragazzi ci mettono impegno e corsa anche senza palla».

Alla vigilia, Pisacane aveva chiesto maggiore “furore”. Stasera si è visto, nonostante un finale di sofferenza: «Giovedì, dopo la partita, avevo detto di rialzare la testa perché il calcio dà subito un’opportunità per mettercela alle spalle. Però vi posso assicurare che il giorno dopo li ho lasciati tranquilli, ieri idem e invece oggi ho tirato fuori tutto quello che avevo covato. È importante capire che ci sono dei modi e dei tempi, la mia frustrazione dopo il Verona l’ho tenuta dentro soffrendo e ho cercato di toccare i tasti giusti».

Dopo tanti ragazzi della Primavera lanciati da Pisacane, oggi è toccato ad Alessandro Sugamele: attaccante dell’Under-20, che ha segnato quattro gol nelle prime tre giornate del Campionato Primavera 1. «Se l’è meritato, poteva fare qualcosa in più e doveva lasciare tutto sul campo. Sono soddisfatto di quello che ha fatto stasera, abbiamo messo un’altra freccia nel nostro arco e voglio fare i complimenti all’area scouting e al settore giovanile».

Chiusura su Yukinari Sugawara, uno dei nuovi acquisti che attende ancora il permesso di soggiorno per poter debuttare col Cagliari. «Sugawara è un ragazzo che ci porta delle caratteristiche precise, può fare il terzino a quattro e ha la capacità che non abbiamo di giocare dentro al campo e fare il terzino basso», la valutazione di Pisacane. «Alza il livello della competizione nel ruolo, con Zé Pedro e Ciervo che non è proprio un terzino. Yukinari è bravo tecnicamente e può essere anche un play, come evoluzione. L'abbiamo scelto e siamo felici di averlo con noi, è un professionista serio e un leader. Cagliari da quando è arrivato lui parla anche giapponese: siamo molto felici e convinti che può portare un contributo alla causa».

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