Ancora in gol, ma ancora senza vittoria. Al “Vanni Sanna” finisce 1-1 fra Torres e Pineto dopo una partita difficile da giudicare. Di calcio effettivo se ne è visto pochissimo vista la tattica ostruzionistica e le continue proteste degli abruzzesi, con l’arbitro inadeguato a tenere in pugno il match.

Nei primi 20 minuti fuoco e fiamme dei rossoblù che sono andati al tiro cinque volte: Di Stefano, Musso (praticamente solo), due volte Di Stefano e Zambataro, ma per quattro volte il portiere ospite ha detto no. Poi il Pineto ha rallentato il ritmo con sceneggiate poco edificanti e per un quarto d’ora non si è praticamente giocato. All’improvviso la rete avversaria: al 39’ Giorico perde palla, Lombardi va via centralmente e tira: la palla rimbalza male, Zaccagno respinge ma c’è Mastropietro che corregge. La Torres accusa il colpo e Antonelli deve salvare sulla linea poco dopo su tiro di Bruzzaniti. Il difensore segna anche di testa prima dell’intervallo, ma la rete viene annullata per un misterioso fallo.

Nel secondo tempo la Torres pareggia con Musso che di testa al 52’ insacca sul traversone dal fondo destra di Sala. Al 72’ il neoentrato Lunghi lancia Musso in area, ma il tiro viene deviato dal portiere con traiettoria strana che si spegne sul fondo. Scatta di nuovo il piano ospite per perdere tempo. Si gioca poco o nulla. La rete di D’Andrea su errore di Fabriani viene annullata perché l’arbitro aveva fischiato e fa ribattere la punizione dai rossoblù.

