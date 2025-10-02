Serata amara per la Roma in Europa League. La squadra di Gasperini è stata sconfitta 1-0 al Lille. I francesi sono andati in gol dopo sei minuti con Hakon Arnar Haraldsson.

I giallorossi hanno rincorso il risultato per tutta la gara. L’occasione per agguantare almeno il pari si è presentata all’82’ grazie a un calcio di rigore. Dal dischetto Dobvick si è fatto parare il tiro dal portiere Ozer, ma l’arbitro ha fatto ripetere. Ha riprovato Dobvick, Ozer ci è arrivato ancora, ma il direttore di gara ha rilevato una nuova irregolarità. La Roma ha cambiato rigorista, ma il portiere si è superato anche su Soulè: vittoria per i francesi.

Al Bologna non basta Orsolini: al Dall’Ara finisce 1-1 contro il Friburgo.

