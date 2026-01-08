Cremonese-Cagliari, Adopo: «All’intervallo ci siamo guardati in faccia e siamo riusciti a riprenderla»Il gol del centrocampista ha riaperto la partita, poi è arrivato il pareggio dell’esordiente Trepy
Il suo gol ha riaperto la partita, avviando la grande rimonta del Cagliari sul campo della Cremonese. Michel Adopo al 51’ ha rilanciato i rossoblù, ma ci tiene a segnalare come sia stato l’intervallo il momento in cui la squadra di Pisacane si è rimessa in pista dopo 45’ molto complicati.
«Sì, siamo partiti un po’ male nel primo tempo», ammette il centrocampista. «All’intervallo ci siamo guardati in faccia, abbiamo parlato e detto quello che non andava: dovevamo mettere più cattiveria e coraggio, ci siamo riusciti».
Adopo è stato uno dei giocatori chiave del Cagliari di oggi, ma la copertina se la prende inevitabilmente Yael Trepy autore del gol del 2-2: «Ha fatto un bel gol ma non è niente, deve continuare a lavorare perché ha talento. Ma c’è ancora tanto».