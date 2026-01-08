«Luperto per noi è incedibile». Parola di Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, a pochi minuti dalla partita con la Cremonese che vorrebbe ingaggiare proprio il difensore che partirà titolare coi rossoblù. «Non c’è stata mai la possibilità, è da quest’estate che viene richiesto da tante squadre però il presidente ha detto da subito di no e non abbiamo cambiato idea. È un giocatore importante, uno dei più esperti: è un punto di forza per noi».

La priorità per il Cagliari è un centrocampista e, oltre a Hans Nicolussi Caviglia (Venezia, in prestito alla Fiorentina) c’è anche Sandi Lovrić dell’Udinese. «Sono due giocatori che stiamo seguendo, ma non ci sono solamente loro», spiega Angelozzi. «Abbiamo qualche alternativa, stiamo valutando con la società e vedremo di accontentare il mister».

Su Semih Kılıçsoy e il riscatto da 12 milioni di euro, Angelozzi rinvia il discorso: «Deve fare quello che sta facendo nelle due partite dove ha fatto gol. Oggi parte dalla panchina, però è un ragazzo interessante. Noi stiamo attenti, deve fare un po’ di gol e allora sarà più facile riscattarlo: non è certo impossibile».

