Per Cremonese-Cagliari, contro il grande ex Davide Nicola, Fabio Pisacane schiera i due giocatori che hanno più voglia di farsi notare contro il loro precedente tecnico: Gianluca Gaetano e Matteo Prati. Entrambi erano ai margini della rosa nella passata stagione, mentre ora sono pienamente al centro del progetto e a dicembre sono stati fondamentali nelle vittorie su Roma e Torino. Proveranno a farlo anche oggi, per cercare di chiudere il girone d’andata a 21 punti (dove si trovano proprio i grigiorossi).

In difesa Sebastiano Luperto torna a giocare assieme a Yerry Mina (e Juan Rodríguez). Il numero 6 è richiesto proprio dalla Cremonese, e da Nicola che l’ha avuto a Empoli e portato proprio a Cagliari nell’estate del 2024. Pisacane più volte l’ha lasciato fuori per scelta tecnica, rilanciandolo nelle ultime due gare al posto del colombiano: ora ricompongono la difesa. Ma la sorpresa principale è la presenza di Zito Luvumbo in attacco, di rientro dalla Coppa d’Africa, con Gennaro Borrelli centravanti.

Queste le formazioni ufficiali di Cremonese-Cagliari: arbitra Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, si gioca alle 18.30. Su unionesarda.it il live della gara, ultima del girone d’andata, su Radiolina pre e post partita con la radiocronaca di Lele Casini dallo stadio.

Cremonese (3-4-3): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Bondo, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Vardy, Johnsen.

In panchina: Silvestri, Nava, Barbieri, Zerbin, Valoti, Moumbagna, Vázquez, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Grassi, Folino, Lordkipanidze, Sanabria.

Allenatore: Davide Nicola.

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Luperto, Mina, Juan Rodríguez; Zappa, Adopo, Prati, Palestra; Gaetano, Luvumbo; Borrelli.

In panchina: Sherri, Ciocci, Idrissi, Mazzitelli, Kılıçsoy, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Obert, Trepy, S. Esposito.

Allenatore: Fabio Pisacane.

