Il 2-2 di Cremonese-Cagliari è un gran risultato per i rossoblù, firmato dall’ultimo arrivato: il debuttante Yael Trepy, con il gol a 4 minuti dal suo esordio da professionista, gli vale subito un voto altissimo nelle pagelle.

Caprile 5,5

Sul secondo gol non è esente da colpe: il tiro è sul suo palo.

Luperto 5,5

Perde la palla che avvia il raddoppio, poi si rifà.

Mina 4

La peggior partita da quando è al Cagliari: sbaglia sull’1-0 e non si riprende più.

(dall’1’ st S. Esposito 5,5)

Spreca la grande occasione per il 2-2 con una rovesciata sbilenca.

Juan Rodríguez 5,5

Brutto l’errore sul raddoppio di Vardy, quando manca il pallone.

Zappa 6

Spinge tanto, per due volte va vicino al gol.

(dal 39’ st Trepy 7,5)

Storia memorabile: debutta da professionista all’84’ e all’88’ segna il gol del pari.

Adopo 7

Il suo gol ridà linfa al Cagliari e avvia la rimonta.

Prati 5

Poco meno di un’ora, impalpabile.

(dall’11’ st Mazzitelli 6,5)

Ha l’occasionissima per segnare ma Audero lo ferma, poi fa l’assist per Trepy.

Gaetano 5

Era uno dei tanti ex, non sfrutta l’occasione dal 1’.

(dal 20’ st Kılıçsoy 6,5)

La difesa della Cremonese fatica molto a contenerlo.

Palestra 5,5

Molto meglio a destra rispetto ai primi 56’ a sinistra.

Luvumbo 6

Torna titolare e va più volte al tiro, senza fortuna.

(dall’11’ st Obert 6)

Utile per risistemare l’assetto difensivo e spostare Palestra di fascia.

Borrelli 6

Ottima la giocata di sponda sul gol di Adopo, e non solo.

Pisacane 6

Raddrizza la partita nella ripresa, il punto glielo dà un “suo” uomo.

© Riproduzione riservata