Cremonese-Cagliari, le pagelle rossoblù: Trepy indimenticabile, Mina da incuboDecisivi i cambi di Pisacane: anche Mazzitelli fra i più positivi
Il 2-2 di Cremonese-Cagliari è un gran risultato per i rossoblù, firmato dall’ultimo arrivato: il debuttante Yael Trepy, con il gol a 4 minuti dal suo esordio da professionista, gli vale subito un voto altissimo nelle pagelle.
Caprile 5,5
Sul secondo gol non è esente da colpe: il tiro è sul suo palo.
Luperto 5,5
Perde la palla che avvia il raddoppio, poi si rifà.
Mina 4
La peggior partita da quando è al Cagliari: sbaglia sull’1-0 e non si riprende più.
(dall’1’ st S. Esposito 5,5)
Spreca la grande occasione per il 2-2 con una rovesciata sbilenca.
Juan Rodríguez 5,5
Brutto l’errore sul raddoppio di Vardy, quando manca il pallone.
Zappa 6
Spinge tanto, per due volte va vicino al gol.
(dal 39’ st Trepy 7,5)
Storia memorabile: debutta da professionista all’84’ e all’88’ segna il gol del pari.
Adopo 7
Il suo gol ridà linfa al Cagliari e avvia la rimonta.
Prati 5
Poco meno di un’ora, impalpabile.
(dall’11’ st Mazzitelli 6,5)
Ha l’occasionissima per segnare ma Audero lo ferma, poi fa l’assist per Trepy.
Gaetano 5
Era uno dei tanti ex, non sfrutta l’occasione dal 1’.
(dal 20’ st Kılıçsoy 6,5)
La difesa della Cremonese fatica molto a contenerlo.
Palestra 5,5
Molto meglio a destra rispetto ai primi 56’ a sinistra.
Luvumbo 6
Torna titolare e va più volte al tiro, senza fortuna.
(dall’11’ st Obert 6)
Utile per risistemare l’assetto difensivo e spostare Palestra di fascia.
Borrelli 6
Ottima la giocata di sponda sul gol di Adopo, e non solo.
Pisacane 6
Raddrizza la partita nella ripresa, il punto glielo dà un “suo” uomo.