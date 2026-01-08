SEGUI QUI IL LIVE DEL SECONDO TEMPO DI CREMONESE-CAGLIARI

Primo tempo molto complicato del Cagliari, sotto 2-0 contro la Cremonese dell’ex Nicola: Johnsen e Vardy sfruttano gli errori difensivi dei rossoblù.

Il Cagliari si schiera col 3-5-2, ma con interpreti diversi: la difesa è Luperto-Mina-Rodríguez, Palestra va a sinistra per tenere Zappa a destra, Gaetano fa la mezzala e Luvumbo supporta Borrelli. L’inizio è da incubo, dopo 85 secondi proprio Borrelli si fa ammonire (fallo su Johnsen) e al 4’ la Cremonese è già avanti. Su lancio senza troppe pretese Mina si fa superare dal pallone, Vardy lo aggira in area e va a contatto con Caprile col pallone che rimane a disposizione di Johnsen per il facile tocco a porta vuota. Errore gravissimo quello del difensore colombiano, al rientro.

Primo quarto d’ora molto negativo del Cagliari, che prova a scuotersi al 16’ con un corner di Gaetano per il colpo di testa alto di Borrelli. Bella l’occasione del 28’, quando su cross da sinistra Adopo prolunga e Zappa controlla in area per la girata col destro murata da Bianchetti. Sull’azione dopo, però, la Cremonese raddoppia al 29’: Luperto a centrocampo si fa rubare palla da Bonazzoli, al limite apertura sulla destra per Vardy che sfrutta il buco di Rodríguez e infila Caprile (non incolpevole) sul suo palo. Tanti, troppi errori del Cagliari che paga come sull’1-0.

Un sinistro a giro di Luvumbo parato da Audero (31’) è il primo tentativo dopo il doppio svantaggio, ma non è certo un’azione così pericolosa. Ci riprova al 37’, palla fuori non di molto. La vera occasione il Cagliari ce l’ha al 43’, su punizione sponda di Luperto e deviazione di testa di Rodríguez toccata quanto basta da Audero per toglierla dalla porta, con Floriani che poi rinvia.

Nel minuto di recupero Borrelli tocca all’indietro per il sinistro di Gaetano dal limite, a lato.

