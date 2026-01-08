La storia di giornata, per non dire della settimana, è quella di Yael Trepy. In campo all’84’ per Zappa, tempo quattro minuti e segna il gol che permette al Cagliari di pareggiare 2-2 sul campo della Cremonese. Il tutto nel suo debutto assoluto con la maglia rossoblù e da professionista: «È una serata da sogno», la sua emozione appena dopo il triplice fischio. «Speravo in questo esordio, l’ho sempre sognato: ci ho sempre creduto e ho creduto che potevamo ribaltare la partita. Con il mio contributo siamo riusciti a recuperare questo gran punto, che ci serve tanto perché ci dobbiamo salvare».

Per Trepy non poteva esserci momento migliore, anche perché ha permesso al Cagliari di trovare un pareggio preziosissimo rimontando da 2-0. «Grande emozione? Certo, con i tifosi e la squadra», dice con in mano il premio di migliore in campo (altro grande momento). «Ringrazio tutti per la fiducia che ci avete dato. Mi sono presentato così perché ci tengo tantissimo a questa maglia e a questo scudetto. Voglio che andiamo avanti tantissimo insieme, so che la strada è lunga ma andiamo avanti per tutti i tifosi del Cagliari».

Trepy è stato uno dei protagonisti della storica cavalcata della Primavera nella scorsa stagione, con il gol del definitivo 0-3 nella finale di Coppa Italia col Milan. Lo allenava, anche lì, Fabio Pisacane: «Ti aiuta molto, perché venendo dalla Primavera non è facile aggregarsi alla prima squadra. Sapeva i miei pregi e i miei difetti, lo ringrazio tanto per avermi dato l’esordio».

