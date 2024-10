«A Lipsia è stata una bella serata, abbiamo avuto l'atteggiamento giusto. La squadra sta molto bene, fisicamente e mentalmente, anche perché le vittorie aiutano nel lavoro». Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, torna sul successo per 2-3 in Champions League in Germania contro il RB Lipsia, conquistato nonostante l'inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, nella conferenza stampa di vigilia della partita di domani contro il Cagliari.

«È stato tutto bello - continua l'allenatore bianconero - ma adesso dobbiamo metterci un punto e pensare solo al Cagliari. Giocheremo con il nostro pubblico e in un bell'ambiente. Siamo tutti concentrati per questa gara perché la prossima è sempre la più importante, dovremo dare qualcosa in più per arrivare a un risultato positivo».

Domani alle 12.30 non ci sarà Timothy Weah («Ha provato a fare allenamento ma sente ancora dolore», che si aggiunge agli infortunati di mercoledì Gleison Bremer (grave lesione al ginocchio) e Nico González, indisponibili anche Vasilije Adžić e Arkadiusz Milik. «Bremer è importante, mi dispiace tantissimo per il ragazzo anche a livello umano», il commento di Thiago Motta. «Sappiamo il suo valore, ma adesso dovremo dare tutti qualcosa in più. Fosse stato un altro compagno a fermarsi, Gleison avrebbe preso la responsabilità di dare di più e lo faremo per lui».

Non c’è nemmeno Paul Pogba, per il quale però ieri è stata ridotta la squalifica per doping da quattro anni a diciotto mesi. Thiago Motta non è comunque sicuro di poter contare su di lui: «Su Pogba valuterà la società quando arriveranno comunicazioni. Per quel che mi riguarda, dico che è stato un gran giocatore ma è da tanto tempo che non gioca e io sono concentrato soltanto sul Cagliari, tutto il resto conta poco».

© Riproduzione riservata