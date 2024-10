«Vincere fa sempre piacere, ma guardiamo avanti. Non può essere certo una singola vittoria a farci esaltare». La partita di Parma alle spalle, dunque. «È archiviata, ormai». Davide Nicola rilancia la sfida e punta il mirino, stavolta, sul bersaglio grosso. «Mi piace come si sta allenando la squadra e la mentalità che sta dimostrando in campo, a prescindere dall’avversario e dallo stadio», quasi mette le mani avanti l’allenatore del Cagliari nella conferenza stampa al “Crai Sport Center” in vista della partitissima di domani alle 12.30 allo Stadium di Torino contro la Juventus.

«Conosciamo molto bene il livello dell’avversario che andiamo ad affrontare, ma non stiamo andando certo a vedere gli altri giocare. Proveremo a proporre il nostro calcio, poi accetteremo qualsiasi risultato». Un calcio posizionale, lo definisce il tecnico piemontese (col cuore granata, però). «Oltre ad avere singoli di qualità, la Juve lavora di squadra, e forse è proprio questa la sua grande forza. Fa bene entrambe le fasi e, non a caso, non ha ancora subito mezzo gol dall’inizio del campionato». Tradotto: «Dobbiamo attuare un calcio posizionale». Appunto. «Dobbiamo essere bravi come collettivo, dobbiamo essere veloci. E dobbiamo aggredirli in ogni posizione del campo, sia alti che nella nostra metà campo».

Ancora indisponibili Pavoletti, Lapadula, Jankto e Wieteska. Quest’ultimo, però, ha tenuto a precisare lo stesso Nicola, è sulla via del recupero. «Già la settimana prossima potrebbe riaggregarsi al gruppo».

