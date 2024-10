Yerry Mina ha combattuto per cento minuti, recupero compreso, con un duello infinito con Dusan Vlahovic. Alla fine il serbo ha sì segnato su rigore, ma è il colombiano a uscire col sorriso dall’Allianz Stadium per l’1-1 in Juventus Cagliari: «Non è stata facile, lui è un bravo calciatore ma io sono troppo felice per questo punto importante e per Marin che ha fatto gol», afferma il difensore rossoblù. «Adesso torniamo a casa con questo punto. Per me è importante parlare sempre, anche parlare troppo, perché questo fa migliorare sempre anche i miei compagni. Io parlo tutti i giorni coi miei compagni, per dare il meglio».

Mina si è preso un’ammonizione nell’esultanza per il gol del pareggio, visto che è andato a provocare i tifosi della Juventus. Il difensore spiega perché: «Sono amico di Cuadrado e non mi è piaciuto quello che hanno fatto con lui mandandolo via, con Vlahovic invece sono cose di campo».

© Riproduzione riservata