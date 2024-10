È un gran punto quello che il Cagliari porta a casa da Torino: 1-1 con la Juventus ripresa all’88’, sul primo gol che subisce in questa Serie A, da un rigore di Marin. E al 95’ Obert prende il palo.

Davide Nicola conferma il 4-2-3-1 di Parma, con una sola modifica: Augello alto a sinistra al posto di Luvumbo. La prima conclusione è del Cagliari, al 6’ calcia Viola da fuori e para Di Gregorio. Risposta bianconera all’11’ con un tiro-cross di Savona respinto da Scuffet.

Il primo momento di svolta, molto discusso, arriva al 13’: angolo e colpo di testa di Gatti con la palla che sfiora la mano destra di Luperto. L’arbitro, richiamato al Var, dà rigore ai bianconeri (contestatissimo soprattutto dalla panchina) che trasforma Vlahovic.

Cagliari pericoloso in contropiede: lancio di Adopo per Piccoli, destro a lato (19’). Dall’altra parte Conceição chiama alla parata complicata Scuffet, la difesa del Cagliari libera. Sfiora il gol Koopmeiners al 26’, liberato da Vlahovic in area calcia col sinistro e il portiere rossoblù manda in corner.

In chiusura di tempo (44’) altro bel contropiede rossoblù, Viola lancia Augello sulla sinistra che crossa benissimo per Piccoli ma è molto bravo Cambiaso ad anticiparlo di testa. A inizio ripresa esce Koopmeiners ed entra Fagioli, con quest’ultimo subito pericoloso con un diagonale a lato a seguito di un corner (52’). Nel Cagliari i primi cambi sono Luvumbo e Gaetano (57’) per Augello e Viola, con l’angolano che calcia in porta trovando Gatti che si sostituisce a Di Gregorio.

Al 69’ ancora Conceição, uno dei migliori, salta secco Obert a destra e va al tiro: Scuffet si oppone e fa lo stesso due minuti dopo su un sinistro di Vlahovic. Al 76’ su punizione di Marin, entrato al 65’, Gatti lascia sfilare il pallone, blocca Di Gregorio. Gli ultimi due cambi di Nicola sono al 77’ Deiola per Adopo e Kingstone per Zortea, quando si riprende a giocare incredibile errore di Vlahovic che manda a lato da due passi in tap-in su tiro di Douglas Luiz respinto corto da Scuffet.

L’errore dei bianconeri è pagato a caro prezzo poco dopo, quando proprio il brasiliano travolge Piccoli: per Marinelli è tutto regolare, al Var arriva il richiamo per un rigore netto. Trasforma Marin, al secondo gol consecutivo: 1-1 all’88’. Al 90’ Conceição entra in area, appena sfiorato da Obert cade e si prende il secondo giallo per simulazione, Juventus in dieci.

Otto minuti di recupero e nel quinto clamoroso palo di Obert con un tiro dal limite. Proprio al 98’ cross da sinistra di Fagioli che passa e decisivo intervento di Obert nell’area piccola ad anticipare McKennie. Dall’angolo Fagioli tira in porta e prende il palo anche lui.

